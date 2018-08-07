Yol Durumu
  1. ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme

Son dakika: 'nün ’e nasıl bilgi sızdırdığı ortaya çıktı

/PDY’nin darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 36 kişi hakkında hazırlanan iddianame dikkat çekici bir detay yer aldı. ’e örgütten bilgi servisi yapıldığı bilgisine yer verildi. Bir şüpheli verdiği ifadede, FETÖ’nün PR Ali adlı kişinin Erdem’e bilgi sızdırdığı ve aleyhine dosyalar hazırlayıp kendisine aracı vasıtasıyla gönderdiğini ifade etti.

FETÖ, Eren Erdem’e böyle bilgi sızdırmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 36 kişi hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı bir detay dikkat çekti.

ÇARPICI DETAY

İddianamede, Fetullahçı örgütün eski Milletvekili 'e bilgi sızdırdığı bilgisi yer aldı. İddianamede şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan , örgüt içerisinde PR Ali olarak tanınan kişinin Eren Erdem'e aleyhine olabilecek, partiyi siyasi yönden zarara uğratabilecek ve gündem olabilecek konularla ilgili dosya hazırlayıp aracılar vasıtasıyla gönderdiğini ileri sürdü.

AK PARTİ ALEYHİNE DOSYA

Zeki Taşkın ifadesinde, Ergenekon süreci ile birlikte 2010-2011 yıllarında örgütten bağını koparttığını, sohbet imamının açık kimliğini bilmediği Faruk isimli kişi olduğunu söyledi. Taşkın, Faruk'un üzerinde Ali isimli İçişleri Bakanlığı'nda çalışan imam bulunduğunu, Ali'nin Trabzonlu, imam hatipli ve siyasal mezunu, sarışın, uzun burunlu, Laz şiveli ve numaralı gözlüklü olduğunu söyledi. Ali'nin PR abi olduğunu, yani örgüt içerisinde olup da Ak Parti aleyhine olabilecek, partiyi siyasi yönden zarara uğratabilecek, gündem oluşturabilecek konular hakkında dosyalar hazırlayıp, muhalefet partisi milletvekillerine aracılar vasıtasıyla ulaştıran kişiler olduğunu belirtti.

"DOSYA HAZIRLAYIP ERDEM'E ULAŞTIRDI"

Şüpheli Zeki Taşkın, Ali isimli şahsın böyle bir dosya hazırlayıp aracılar vasıtasıyla CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e ulaştırdığını kendisinden duyduğunu, ancak dosyanın içeriğini bilmediğini, kendisinden de böyle bir dosya hazırlamasını istediğini ve kendisinin kabul etmediğini söyledi. Bir daha Ali'nin aramadığını, evinde Ali ile 2016 yılının ramazan ayından sonra görüştüğünü, adresini Faruk'tan aldığını söylediğini, Ali'nin de Eagle programında kendisinde ekli olduğunu ifade etti.

ÖRGÜTE YARDIMDAN 22 YIL

Bilindiği gibi, CHP İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün proje gazetesi KARŞI'da genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde FETÖ'ye yardım, gizli tanığı ifşa ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçları kapsamında toplam 22 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Ayrıca Erdem katıldığı programda, "FETÖ'den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarını bana verdi" demişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca jet hızıyla soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • 07 Ağustos 2018, Salı 16:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar