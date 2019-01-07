CHP'de skandallar bitmiyor. Her fırsatta İslam düşmanlıklarını gözler önüne seren CHP zihniyeti bu kez de dbir futbolcuyu hedef aldı. CHP'li Nurettin Sözen'in CHP üyesi olan yeğeni İbrahim Sözen, Cuma namazı kılmak için kıyafetlerini giyen Müslüman futbolcu Yassine Benzia'yı 'radikal dinci' ilan etti.

17/25 Aralık darbesinde Fetö destekçisi, 15 Temmuz'da darbe şakşakçısı olan Sözen, şimdi de İslam nefretini dışa vurdu.

CHP'DE SKANDALLAR BİTMİYOR

CHP üyesi İbrahim Sözen, resmi Twitter hesabından Fenerbahçe camiasına bir mesaj iletti. Sözen'in mesajı ise tam bir skandal. CHP'li Sözen, Müslüman bir futbolcuyu kıyafetinden dolayı hedef aldı.

HER YERLERİNDEN NEFRET AKIYOR

Toplumu kin ve nefrete, ayrımcılığa sürüklemeye çalışan İbrahim Sözen, Cuma namazına gitmek için giyinen Benzia'yı 'radikal dinci' olarak kamuoyunun önüne atmya çalıştı.

Sözen yaptığı paylaşımda, "Özel yaşamında ne yaparsa yapsın, ancak profesyonel oyuncu olduğun takımın kampında oranın formasıyla oranın kuralı ile davranacak, radikal dinci giysisi ile Fenerbahçe kampında boy gösteremezsin" ifadelerine yer verdi.

KORKUDAN NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ, TOPA TUTTULAR

Twitter'dan yaptığı paylaşım sonrası gündeme bomba gibi düşen CHP'li İbrahim Sözen, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ayrımcılık yaptığı için mesaj yağmuruna tutulan Sözen, korkudan Twitter hesabını koruma altına aldı.





