Türk ve Yunan polisinden büyük operasyon

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
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