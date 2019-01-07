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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 15:24

Türk ve Yunan polisinden büyük operasyon

Türk ve Yunan narkotik polislerince 'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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