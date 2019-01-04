Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.01.2019 18:57

cinayetinin detayları ortaya çıktı! Katil cinayeti işlemeden önce...

Önceki gün , genç araştırma görevlisi 'ın cinayetiyle sarsıldı. Olayın ardından taksiyle okuldan ayrılan, daha sonra polis babası ve annesi ile emniyete giderek teslim olan H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katilin tutuklanmasının ardından cinayetin detayları da ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Hasan İsmail H.'nin cinayeti işlemeden önce arkadaşına Ceren Damar'ı öldüreceğini söylediği öğrenildi.



Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H.'nin ailesi, tutuklanan zanlının cinayetten önce yazdığı ileri sürülen 'İntiharımdan Ceren Damar sorumludur' yazılı mektubu savcılığa teslim etti. Hasan İsmail H.'nin, kopya çekerken yakalanması ardından sınıftan çıkarıldıktan sonra kendisini arayan arkadaşına "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dediği de öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCeren Damar cinayetinin detayları ortaya çıktı! Katil cinayeti işlemeden önce...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar