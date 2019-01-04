Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H.'nin ailesi, tutuklanan zanlının cinayetten önce yazdığı ileri sürülen 'İntiharımdan Ceren Damar sorumludur' yazılı mektubu savcılığa teslim etti. Hasan İsmail H.'nin, kopya çekerken yakalanması ardından sınıftan çıkarıldıktan sonra kendisini arayan arkadaşına "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dediği de öğrenildi.
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