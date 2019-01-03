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Üniversite öğrencisi hocasını öldürdü

Araştırma görevlisi , henüz 34 yaşındaydı. Başarılı bir eğitmendi. Tartıştığı öğrencisi tarafından katledildi.

'Kan'püs!
Ankara'da dün korkunç bir olay yaşandı. Balgat Kampüsün'de bulunan Hukuk Fakültesi'nde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve araştırma görevlisi Ceren Damar (34) arasında tartışma çıktı. Hasan İsmail D, Damar'ı hem bıçak hem de silahla yaraladı. , tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis bölgeden kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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