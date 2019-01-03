Üniversite öğrencisi hocasını öldürdü

Ankara'da dün korkunç bir olay yaşandı. Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsün'de bulunan Hukuk Fakültesi'nde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve araştırma görevlisi Ceren Damar (34) arasında tartışma çıktı. Hasan İsmail D, Damar'ı hem bıçak hem de silahla yaraladı. Ceren Damar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis bölgeden kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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