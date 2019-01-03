Çankaya Üniversitesi'nde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında TCK. 215. Madde gereğince "Suçu ve Suçluyu Övme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı. Saldırı sonrası yaşananlar ise kameralara yansıdı.

ÖNCE BIÇAKLADI ARDINDAN TABANCAYLA VURDU

Korkunç olay, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar'ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti. Edinilen bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi H.İ.H. bitirme tezinin danışmanlığını yapan, araştırma görevlisi Damar'ı kopya çektiği iddiasıyla başlayan "not tartışması" nedeniyle önce karnından ve bacağından bıçakladı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurdu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMAMIŞTI

Silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli ise büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içinde dışarıya çıktı. Hasan İsmail H., olayın ardından otomobille kaçtı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Damar'a odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına karşın, aşırı kan kaybeden Damar kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis, olayın ardından kaçan öğrenci Hasan İsmail H.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan İsmail H.'nin olayda kullandığı tabancanın emekli polis olan babasına ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasan İsmail H.'nin girişinde güvenlik aramasının yaptığı üniversiteye bıçak ve silahı da nasıl soktuğu araştırılıyor.

İBRAHİM KALIN ACI HABERİ BÖYLE PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'deki hesabından cinayete ilişkin paylaşımda bulundu. Kalın, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için bugün fakülte önünde tören düzenlendi. Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Damar'ın yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Damar'ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Fakülte girişinde bulunan taziye masasına karanfiller ve Damar'ın fotoğrafları konuldu. Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü. Damar'ın eşi ise, "Kendisiyle üç ay evli kaldım. Bana çok şey kattı. Asla kandan ve kötülükten yana olmayacağız. Yaşanan bu olay tüm Türkiye'ye bir ders olur ve sembol olur" dedi.

EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaşanan cinayetin ardından Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, üniversitede eğitime ara verildiği açıklandı.