Son dakika: FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararı verildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bu karar üzerine zanlıları yakalamak için Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Malatya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 MUVAZZAF GÖZALTINDA
Operasyonda, 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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