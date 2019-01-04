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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 18:50

Son dakika: : Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör koridoru hayal edenler varsa, bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna asla müsaade etmeyeceğiz."

Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör koridoru hayal edenler varsa hayallerinden vazgeçsin. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, yapılmasının imkan ve ihtimali yok." dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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