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  • 03.01.2019 04:59

'in öldürüldüğü 'nde eğitime ara verildi

’da 'nde yaşanan in ardından Akademisyen 'in cansız bedeni, Kurumuna kaldırılırken, üniversitede eğitime ara verildiği açıklandı.


Ankara'da öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili Üniversiten yapılan açıklamada eğitime ara verildiği ve sınavların geçici olarak ertelendiğini aktarıldı.
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