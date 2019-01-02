Ankara'da öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili Üniversiten yapılan açıklamada eğitime ara verildiği ve sınavların geçici olarak ertelendiğini aktarıldı.