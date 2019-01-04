Öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi için gözyaşları sel oldu. Olay önceki gün Ankara'da meydana geldi. Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel (27), sınavda Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23) kopya çektiğini tespit etti. Soruşturma başlattı. Emekli polis babası Ö.H.'nin tabancasıyla Şenel'in odasını basan Hikmet, tartıştığı kadını önce bıçakladı, ardından tabancayla vurdu. Şenel, hayatını kaybetti. Katil, cezaevine gönderildi. 3 ay önce evlenen Şenel için dün görev yaptığı fakültede tören düzenlendi. Baba Mustafa ve anne Feyzan Damar ile öğrencileri törende gözyaşlarını tutamadı. Şenel'in Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapan eşi Levent Şenel (28) "Çok büyük bir acımız var. Biz her zaman iyi olmalıyız. Eşim bir eğitim şehididir. Görevini yapmaya çalışırken hayatını kaybetmiştir" dedi. Şenel, gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, cinayetle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan öğrenci M.B. hakkında soruşturma başlatıldı.
Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Eşini kaybeden Levent Şenel, büyük üzüntü yaşadı.
İKİ EL SIKTIM BIÇAKLA SALDIRDIM
Hasan İsmail Hikmet ifadesinde, "3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması nedeniyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Daha sonra beni tersledi. Babamın silahını ve bıçak aldım. Odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. İki el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. İntihar etmek istedim" dedi.
Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Eşini kaybeden Levent Şenel, büyük üzüntü yaşadı.
İKİ EL SIKTIM BIÇAKLA SALDIRDIM
Hasan İsmail Hikmet ifadesinde, "3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması nedeniyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Daha sonra beni tersledi. Babamın silahını ve bıçak aldım. Odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. İki el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. İntihar etmek istedim" dedi.
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