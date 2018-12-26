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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 18:39

: 'ten ve 'ye ödül gibi ceza

Provokatör yayınları sebebiyle vatandaşların tepkisini çeken ve 'ye 'ten ödül gibi ceza geldi.


Provokatif yayınlarıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 'ye 'ten ödül gibi ceza geldi. Gelen haberine göre FOX 3 gün, programı 5 program yayınlanmayacak.

ŞİKAYETLER ÜST ÜSTE GELMİŞTİ
Gerek HALK TV'nin gerekse FOX TV'nin provokatif yayınları vatandaşların tepkisini çekmiş, her iki kanal için de vatandaşlar RTÜK'e şikayet yağdırarak sessiz kalınmasını ve önlem alınmamasını eleştirmişti. Gelen onca şikayet sonrası RTÜK, eleştirilerin odağındaki FOX TV ve HALK TV'ye adeta ödül gibi ceza verdi.

Verilen cezalara göre FOX Ana Haber'e 1 milyon TL ve 3 gün yayın yasağı, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına ise 80 bin TL ile 5 gün yayın yasağı getirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?
Her fırsatta Türkiye aleyhine haberler yaparak gerek iç kamuoyunda gerek uluslararası arenadaki algı operasyonlarıyla Türkiye'yi zor duruma düşürmeye çalışan FOX TV ve HALK TV'nin imza attığı son skandallar, bardağı taşıran son damla oldu.

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal; Fransa'daki sokak olaylarını örnek göstererek Türkiye'de vatandaşları sokağa çağırmış, adeta ikinci bir Gezi daveti yaparak Türkiye'de kaos şakşakçılığı yapmıştı.



Halk TV'deki 'Halk Arenası' programında ise Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri bardağı taşırmış, darbe çığırtkanlığı sonrası RTÜK'e tepkiler yükselmiş ve göreve çağırılmıştı.

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