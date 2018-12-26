

Provokatif yayınlarıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden FOX TV ve HALK TV'ye RTÜK'ten ödül gibi ceza geldi. Gelen son dakika haberine göre FOX Ana Haber 3 gün, Halk Arenası programı 5 program yayınlanmayacak.

Gerek HALK TV'nin gerekse FOX TV'nin provokatif yayınları vatandaşların tepkisini çekmiş, her iki kanal için de vatandaşlar RTÜK'e şikayet yağdırarak sessiz kalınmasını ve önlem alınmamasını eleştirmişti. Gelen onca şikayet sonrası RTÜK, eleştirilerin odağındaki FOX TV ve HALK TV'ye adeta ödül gibi ceza verdi.

Verilen cezalara göre FOX Ana Haber'e 1 milyon TL ve 3 gün yayın yasağı, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına ise 80 bin TL ile 5 gün yayın yasağı getirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Her fırsatta Türkiye aleyhine haberler yaparak gerek iç kamuoyunda gerek uluslararası arenadaki algı operasyonlarıyla Türkiye'yi zor duruma düşürmeye çalışan FOX TV ve HALK TV'nin imza attığı son skandallar, bardağı taşıran son damla oldu.



FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal; Fransa'daki sokak olaylarını örnek göstererek Türkiye'de vatandaşları sokağa çağırmış, adeta ikinci bir Gezi daveti yaparak Türkiye'de kaos şakşakçılığı yapmıştı.





Halk TV'deki 'Halk Arenası' programında ise Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri bardağı taşırmış, darbe çığırtkanlığı sonrası RTÜK'e tepkiler yükselmiş ve göreve çağırılmıştı.