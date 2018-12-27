Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili açıklama: En önemli faktör Türkiye'dir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede "ABD'nin Suriye'den çekilme kararında, en önemli faktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ KARAR SAYESİNDE ABD ÇEKİLDİ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin ilan ettiği Suriye'den asker çekme kararını değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararında en önemli faktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde ABD çekildi" dedi.

TÜRKİYE, FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT HAZIRLIĞI YAPIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suriye'deki 2 bin askerin eve döneceğini duyurmuştu. Washington'ın verdiği karar, ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyini kontrol eden terör örgütü YPG/PYD'de büyük bir şok etkisi yaratmış durumda.

Türkiye, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesine harekat hazırlığı yapıyor.