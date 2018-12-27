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Son dakika: Kar tatili haberleri üst üste geldi! Yarın hangi illerde ?

Soğuk hava yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ilde kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. İşte 29 Aralık Çarşamba günü kar tatili yapacak iller...

Haberler üst üste geliyor! Birçok ilde kar tatili

Kar yağışının etkili olması nedeniyle birçok ilde okullar cuma günü de tatil edildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Çaldıran ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü için tatil edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın (28 Aralık 2018 Cuma) için tatil edildiği bildirildi.

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