Yalan haber merkezi FOX'tan bir skandal daha

Yalan haberin adresi FOX TV yine bir skandal habere daha imza attı.



Ümraniye'de yaşayan Başar çiftinin tek çocukları olan ve doğuştan "kistik fibroz" hastası olan Tuğçe Kübra Başar, akciğer tedavisi için 3 yıl önce Avusturya'nın Viyana şehrine gitmişti. Viyana'da tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan genç kız, Eylül 2014'te İstanbul'a gelmişti.



Edinilen bilgiye göre baba Tarzan Başar'ın devleti dolandırdığı ortaya çıktı.



DEVLET KIZININ TEDAVİSİNİ KARŞILARIM AMA SANA PARA VERMEM DEMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Başar'ın babası Tarzan Başar'ın devletten aldığı paranın 414.003,28 TL'sini ne yaptığını devlete bildirmemiş.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tuğçe Başar'ın 2012-2017 yılları arasında tüm masraflarını karşılamış.



ADAM HASTA KIZIMI TEDAVİ EDECEĞİM DİYE 414 BİN TL'Yİ HİÇ ETMİŞ

SGK, Tuğçe'nin tedavi masraflarını karşılayacağını belirtmiş sadece refakatçi avansı vereceksem 'Tarzan Başaran öncelikle verdiğimiz 414 bin TL'yi ne yaptığını bildirsin' demiş.



Baba Başaran ise kızının hastalığını kullanarak tedavimiz yarım kaldı demiş.



Öta yandan baba 65 ay yurtdışında kızının tedavi gördüğünü söylemiş ancak 24 ayını yurtiçinde geçirmiş.





FOX TV'DEN YALAN HABERCİLİK

Yahudi medya patronu İslam düşmanı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV de bu yalan haberi parlatarak "tedavi borçlardan dolayı yarım kaldı" diye bunu kamuoyuna pompaladı.



*İşte 07.09.2014 tarihinde kızlarının sağlığına kavuşup Türkiye'ye dönmesi ardından ailenin yaptığı açıklamalar.

CUMHURBAŞKANIMIZ İLE TANIŞMAK İSTİYORUM

Sağlığına kavuştuğu için yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan genç kız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bizzat makamına gidip tanışmak istediğini söyledi. Başar, sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Çok şükür Türkiye'deyim, 3 senenin sonunda çok şükür gelebildim tabii ki tekrardan gitmek şartıyla. Ama şu anda iyiyim. Allahıma çok şükür hiçbir şekilde bir korku yaşamadım. Bir direnç bir güven var. Annem ile babam her zaman yanımdaydı. Onların yanı sıra devletimiz olsun yakın çevremiz olsun, tanımayan insanlar dahil Tuğçe her zaman yanındayız diye bir kelime var her şeye bedel oluyor. O yüzden hiç korkmadım ve Allah'ın verdiği bir güçle hepsinin üstesinden gelebildim çok şükür. Büyük bir Beşiktaş taraftarıyım çok büyük destekleri oldu. Özellikle de 2 yıldır yanımda olan Veli Kavlak abiye çok teşekkür ederim. Büyük bir isteğim var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kendim bizzat konuşarak teşekkür etmek istiyorum. O da duysun sesimi. Müsait olduğu bir zamanda kendim gidip teşekkür etmek isterim" dedi.



TUĞÇE 30'UN ÜZERİNDE AMELİYAT GEÇİRDİ

Tuğçe'nin babası Tarzan Başar, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Çok mutluyuz çok yorucu ve zahmet dolu bir süreç yaşadık. Yaklaşık 3 yıla yakın yurt dışında akciğer nakili sonrasında yaşadığımız bir dizine sorunlar nedeniyle orada kalmak zorunda kaldık. Bu süreç sonrasında yurda geri döndük. Tuğçe'nin orada yaşadığı şansızlıklar ne yazık ki tıpta görünmeyen şeylerdi. Yaklaşık 30'un üzerinde ameliyat geçirmek zorunda kaldı" diye konuştu.

"İKİ AYDA BİR KONTROLLERİ İÇİN YURT DIŞINA GİDECEK"

Tuğçe'nin canlıdan akciğer nakli olduğunu belirten Tarzan Başar, "Tuğçe, annesi ve benden alınan lopile ameliyat olmuştu. Bitmez tükenmez komplikasyonlar, hastane mikrobu bunlar bizi hep zor duruma soktu. Dolayısıyla çok zor tedavi süreci geçtikten sonra artık yurda dönmesinde bir sakınca olmadığını her 2 ayda bir yurt dışına kontrollere gitmesinin şart olduğunu söyleyebilirim. Burada Tuğçe'ye ne kadar ne derecede sağlıklı bir bakım sağlanabilecek, nerede bakılabilecek bu konuda kaygılarımız var. İnşallah inanıyorum ki buda çözülecektir diye düşünüyorum" İfadelerini kullandı.

Anne Ergül Başar da, "Çok büyük zorluklar atlatarak geldik bugüne. Kızım şuanda iyi inşallah hep böyle devam edecek. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.