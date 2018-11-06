Amerikan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lı için 'adalet için ödül' programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. Açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili özel bir televizyon kanalının canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin PKK'lı 3 teröristin başına ödül koymasına ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, "Bir politika tercihi yapıldı bunu devam ettirmek için zorlanıyorlar. YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek kandıramazlar. Geç kalınmış bir karar. YPG ve PYD'yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. Münbiç yol haritası bütün yönleriyle planlandığı şekilde uygulanacak.



"'FIRAT'IN DOĞUSU' POLİTİKAMIZI DEĞİŞTİRMEZ"

Bizim beklentimiz ABD'nin PYD ve YPG ile angajmanını bitirmesi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusu politikasını değiştirmez. İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir." dedi.

İRAN'A YAPTIRIMLAR

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Kalın, "İran nükleer anlaşmaya uyuyor. Alınan yaptırım kararlarının siyasi olduğu ortada. 6 aylık süreci, değerlendirelim taviz vermeyiz." diye konuştu.



"SÖMÜRGECİLİK TOPLUMUN RÜYALARINI ÇALIYOR"

Kalın, "Cumhurbaşkanımız çıkıp 'dünya 5'ten büyüktür' dediğinde birileri bundan rahatsız oluyor. Barbar demeseler bile başka bir şeyler diyorlar. Barbar demek ilkel Afrikalıdır. Bunları bir kere bir kenara koymak gerek. Bu insanlar barbar değil. Bir anda dışarıdan öyle bir darbe geldi ki bütün dengelerini, kimyalarını bozdu. Sömürgecilik bir toplumun doğal kaynaklarını sadece çalmıyor, rüyalarını çalıyor. Barbarlık dediğinizde teknolojik modernlik üzerine hareket ettiğini söyleyenlerin aslında barbarlık yaptığı doğru." diye konuştu.

"BİZİM SÖMÜRGE GELENEĞİMİZ YOK"

İbrahim Kalın, " Bizim böyle bir sömürge geleneğimiz yok. Nereye gidersek gidelim biz oraya gurur ile gidiyoruz. Macron gittiğinde Avrupa'da neler yaşıyor görüyorsunuz Tayyip Erdoğan gidince neler yaşanıyor görüyorsunuz" dedi.

İbrahim Kalın, "İslam medeniyeti bitmiş değil, durdurulmuş bir medeniyet" ifadesini kullandı.