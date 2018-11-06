  • Güncel
  • 06.11.2018 21:31
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 22:23

Son dakika: 'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'nin 3 üst düzey 'lı teröristin başına ödül koymasına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "’'yi ’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığından ABDnin kararlarına ilk yorum

Amerikan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 3 üst düzey 'lı için 'adalet için ödül' programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. Açıklamada, terörist başı 'ın başına 5 milyon dolar, için 4 milyon dolar, için ise 3 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili özel bir televizyon kanalının canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR"
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin PKK'lı 3 teröristin başına ödül koymasına ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, "Bir politika tercihi yapıldı bunu devam ettirmek için zorlanıyorlar. 'yi, 'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek kandıramazlar. Geç kalınmış bir karar. YPG ve PYD'yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. yol haritası bütün yönleriyle planlandığı şekilde uygulanacak.

"'FIRAT'IN DOĞUSU' POLİTİKAMIZI DEĞİŞTİRMEZ"
Bizim beklentimiz ABD'nin PYD ve YPG ile angajmanını bitirmesi. 'nin Fırat'ın doğusu politikasını değiştirmez. İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir." dedi.

İRAN'A YAPTIRIMLAR
ABD'nin 'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Kalın, "İran nükleer anlaşmaya uyuyor. Alınan yaptırım kararlarının siyasi olduğu ortada. 6 aylık süreci, değerlendirelim taviz vermeyiz." diye konuştu.

"SÖMÜRGECİLİK TOPLUMUN RÜYALARINI ÇALIYOR"
Kalın, "Cumhurbaşkanımız çıkıp 'dünya 5'ten büyüktür' dediğinde birileri bundan rahatsız oluyor. Barbar demeseler bile başka bir şeyler diyorlar. Barbar demek ilkel Afrikalıdır. Bunları bir kere bir kenara koymak gerek. Bu insanlar barbar değil. Bir anda dışarıdan öyle bir darbe geldi ki bütün dengelerini, kimyalarını bozdu. Sömürgecilik bir toplumun doğal kaynaklarını sadece çalmıyor, rüyalarını çalıyor. Barbarlık dediğinizde teknolojik modernlik üzerine hareket ettiğini söyleyenlerin aslında barbarlık yaptığı doğru." diye konuştu.

"BİZİM SÖMÜRGE GELENEĞİMİZ YOK"
İbrahim Kalın, " Bizim böyle bir sömürge geleneğimiz yok. Nereye gidersek gidelim biz oraya gurur ile gidiyoruz. Macron gittiğinde Avrupa'da neler yaşıyor görüyorsunuz Tayyip Erdoğan gidince neler yaşanıyor görüyorsunuz" dedi.

İbrahim Kalın, "İslam medeniyeti bitmiş değil, durdurulmuş bir medeniyet" ifadesini kullandı.

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