15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) arkasında olan ABD, bugün ekonomide 15 Temmuz saldırısıyla Türkiye'ye operasyon çekiyor. ABD'nin ekonomik terör saldırısının medya işbirlikçisi ise Amerikan tilkisi Fox Tv. Peki Fox Tv operasyonel yayınlarıyla tam olarak neyi hedefliyor? İşte ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağını yürüten Fox Tv'nin kaos yayıncılığı…

10 AĞUSTOS ABD EKONOMİ DARBESİNE FOX'TAN ALKIŞ! FOX TV YAYINLARINDA NEYİ AMAÇLIYOR?

2007 yılından bu yana Türkiye'nin her önemli virajında düşmanlarla ile aynı safta yer alan ABD kökenli FOX TV, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıda da yine Türkiye karşıtlarına alkış tuttu. Gezi kalkışması, 17/25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerle aynı safta yer alan FOX TV, FETÖ'nün medya imamı Ercan Gün'ü hala Haber Müdürü olarak künyesinde tutarak örgüte desteğini sürdürdü. Bugün ise döviz kuru üzerinden yürütülen ekonomi görünümlü siyasi operasyonun medya tetikçisi olarak yer alan Fatih Portakal ve Doğan Şentürk yönetimindeki FOX TV, dün yaptığı operasyonel yayıncılıkla ekran başındaki izleyicileri çileden çıkarttı..

TERÖRİST AKLAMA MERKEZİ FOX TV

Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox'u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK'lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye'nin NATO'dan atılması konuşuldu.

10 Ağustos akşamı FOX Ana Haber'de doların yükselişiyle ilgili son derece manipülatif haberler yapıldı. Yayınlanan şu haber alçak bir provokasyon amacı taşıyor:

"Döviz artışı ölümleri beraberinde getirir. İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Zozan Pandel: "Ölümlerle sonuçlanabilecek çok ciddi bir sağlık krizi bizi bekliyor"



FOX akşam haberlerinde, muhalefetin ABD ile birlikte Türkiye'ye saldırısına geniş yer verdi. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İnce, ABD'nin saldırısına tek kelime edemeyip, iktidarı suçladı.



FOX Ana Haber'de bu akşam bir çok zam haberleri de vardı. Kriz tellalları, henüz zam yansımamış sektörler üzerinden kehanet kovaladı.