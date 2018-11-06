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  • 06.11.2018 00:24
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 00:24

Son dakika: : Çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. toplantıya ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz." dedi.

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