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ABD'nin operasyon kanalı 'nin yayın yönetmeninden güldüren açıklama

Her seferinde düşmanı operasyon haberlerine ve manipülasyonlara imza atan 'nin yayın yönetmeninden canlı yayında skandal bir açıklama geldi. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk "Biz bu dönemde de her dönemde de gazeteci olacağız. Biz operasyonel gazeteci olmadık. Gazeteciliğimizin sınırlarını taşırmadık” yalanını söyledi

ABDnin operasyon kanalı FOX TVnin yayın yönetmeninden güldüren açıklama

cinayetinde yer alan ve iki ayrı telefonunda da çıkan tutuklusu 'ün haber müdürü olduğu televizyon kanalı FOX'un yayın yönetmeninden güldüren açıklama. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk canlı yayında milyonların gözünün içine bakarak "Biz bu dönemde de her dönemde de gazeteci olacağız. Biz operasyonel gazeteci olmadık. Gazeteciliğimizin sınırlarını taşırmadık" yalanını söyledi.

FOX TV'nin yayın yönetmeninden güldüren açıklama

HABER MÜDÜRLERİ DİNK CİNAYETİNDE YAPTIĞI HABERLERDEN YARGILANIYOR

​Hrant Dink cinayetinde yaptığı operasyonel haberlerden dolayı tutuklanan Ercan Gün, 'de Haber Planlama Müdürü olarak görev alıyordu. Ayrıca FETÖ'cü olduğu bilinen Gün'ün iki ayrı telefonunda da ByLock olduğu tespit edildi.



NEDİM ŞENER'DEN SERT TEPKİ
FOX'un bu yalanına gazeteci Nedim Şener de tepki gösterdi. Şener sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Susayım diyorum karnıma ağrılar giriyor, duramıyorum. Konu Hrant Dink olunca susamıyorum... Yahu Haber Müdürü Hrant Dink cinayetinde operasyonel gazetecilik yaptığ için yargılanan bir kanal yöneticisi olduğunu unutuyor her halde." dedi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 16:56
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