Hrant Dink cinayetinde yer alan ve iki ayrı telefonunda da ByLock çıkan FETÖ tutuklusu Ercan Gün'ün haber müdürü olduğu televizyon kanalı FOX'un yayın yönetmeninden güldüren açıklama. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk canlı yayında milyonların gözünün içine bakarak "Biz bu dönemde de her dönemde de gazeteci olacağız. Biz operasyonel gazeteci olmadık. Gazeteciliğimizin sınırlarını taşırmadık" yalanını söyledi.



​Hrant Dink cinayetinde yaptığı operasyonel haberlerden dolayı tutuklanan Ercan Gün, FOX TV 'de Haber Planlama Müdürü olarak görev alıyordu. Ayrıca FETÖ'cü olduğu bilinen Gün'ün iki ayrı telefonunda da ByLock olduğu tespit edildi.FOX'un bu yalanına gazeteci Nedim Şener de tepki gösterdi. Şener sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,Susayım diyorum karnıma ağrılar giriyor, duramıyorum. Konu Hrant Dink olunca susamıyorum... Yahu Haber Müdürü Hrant Dink cinayetinde operasyonel gazetecilik yaptığ için yargılanan bir kanal yöneticisi olduğunu unutuyor her halde." dedi.