Ekonomik 15 Temmuz’un medya ayağı FOX TV

ABD'nin skandal yaptırım kararlarının ardından FOX Amerika da eş zamanlı olarak Türkiye'ye saldırıya geçti. Trump ve Beyaz Saray yönetimine el koyan evanjelist çetenin destekçisi Fox Amerika'nın Türkiye şubesi de Fox TV. Gezi kalkışması, 17/25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe sürecinde FETÖ'nün medya ayağı gibi çalışan Fox TV, Doğan Şentürk yönetiminde Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi medya tetikçileriyle Türkiye'ye saldırını yerli işbirlikçiğini yürütüyor. Daha önce çirkin iftiralarla halkın tepkisini çeken FOX şimdi de ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı rolünü üstleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada Trump'ın Türkiye'ye tehdit tweeti attığı sırada FOX, Türkiye'ye karşı başlatılan savaşın da düğmesine bastı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yeni ekonomi modelini açıkladığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya sert tepki gösterdiği saatlerde Fox TV de, "ülke batıyor, vatandaşta panik" algısıyla ekonomik 15 Temmuz'un medyadaki kirli işbirlikçisi oldu. FETÖ'nün medya yapılanması olarak Türkiye'de varlık göstereren Fox TV, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit tweetiyle eş zamanlı olarak Türkiye'ye saldırının medya ayağını üstlendi. Fox TV uzun süredir Türk ekonomisini de hedef alan yayınlar yapıyor.

HEDEFLERİNDE ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK VAR

Fox TV bir evanjelist çetenin temsilcisi bir Amerikan kanalı olarak bir yandan ekonomiye saldırırken diğer yandan hükümeti içerde zayıflatmak için Berat Albayrak'a ve ekonomi yönetimine saldırıyor. Ama asıl hedefleri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan. ABD'in tehditlerine karşı bir milli seferberlikle dik duran Erdoğan, Fox TV'nin de sürekli hedefi. Şu an ekonominin başında kim olursa olsun "beyaz bayrak" açmadığı yani ABD'ye teslim olmadığı için Fox TV de saldırılarından vazgeçmiyor.

BU İLK DEĞİL

Defalarca halk iradesine saldıran FOX'un bu ilk saldırısı değil. Birçok defa AK Parti hükümetine ve Türkiye'nin milli çıkarlarına karşıt yayınlar yapan FOX şimdi de ekonomik 15 Temmuz'un sözcülüğünü üstlenerek ABD'nin yasa dışı yaptırımlarına açık açık destek veriyor.

FETÖ'CÜ TERÖRİSTE HALA MAAŞ VERİP BESLİYORLAR

Fox TV, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından da hain terör örgütü FETÖ ile işbirliğine ısrarla devam etti. Devletimizi ve milletimizi parçalamaya, yıkmaya çalışan hain örgüt FETÖ'ye desteğini sürdüren FOX TV, haber müdürü olarak maaş verdiği tutuklu FETÖ'cü terörist Ercan Gün'e künyesinde de inatla yer veriyor. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan ve iki ayrı telefonunda da ByLock olduğu tespit edilen Gün'ün ismi Fox TV'de "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor.



İHANET PROJESİ FOX TV

İslam düşmanı Murdoch'un sahibi olduğu Fox TV, Türkiye'ye karşı yürütülen kirli savaşın içerdeki hain temsilcisi. Güçlenen ve gelişen Türkiye'yi engellemek için her fırsatta vargücüyle saldıran Fox TV'nin yerli tetikçileri ise Doğan Şentürk, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi isimler. Bu kirli saldırıda terör örgütü PKK'yı cici çocuk gibi gösterdiler, FETÖ'ye destek verdiler, şimdi de ekonomik 15 Temmuz saldırısının aktif işbirlikçisi oldular.

