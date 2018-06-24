Seçim yasağının kalkması ve ajansların seçim sonuçlarını duyurmaya başlamasıyla birlikte CHP ve FOX'un geleneksel operasyonları da başladı.Her seçim uğradıkları hezimet ile başarısızlıklarını gizlemek için "hileli seçim" bahanesine başvuran grup bu seçim de boş geçmedi.



SONUÇLARI BÖYLE ÇARPITTILAR

Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan FOX TV yeni bir skandala imza attı! HDP'nin oy oranı ekranda 6.51 yazmasına rağmen İsmail Küçükkaya göz göre göre HDP'nin oyunu yüzde 10.37 olduğunu söyledi.







"SONUÇLAR YALAN" PROVOKASYONU

FOX TV bir yandan kendine verilen operasyon görevini layıkıyla yerine getirirken diğer taraftan da CHP'li Bülent Tezcan her seçimde olduğu gibi bu seçimde de anlık sonuçlara itiraz ederek seçimlere gölge düşürme peşine düştü.





Muharrem İnce, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan'ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin." dedi.





Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da kameraların karşısına geçerek :

"Bu çok açık bir maniplasyondur. Bu seçimi kazanıyoruz. Hangi oyunu yaparlarsa yapsınlar hile yapanın ipliğini pazara çıkaracağız. AA'nın bu numarasının amacı sizi bezdirip evlerinize gitmeniz." dedi.



Milletten yediği tokadı hazmedemeyen Tezcan, bu sefer de "Hiçbir zaman Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48'in üzerine çıkmadı. Anadolu Ajansı'nın bilgileriyle hiç kimse gönlünü ve kafasını kirletmesin." açıklaması yaparak hem milleti galeyana getirip karışıklık çıkarma, hem de milletin sandıktaki iradesine gölge düşürme peşine düştü.



Operasyonel haberleriyle bilinen Sözcü Gazetesi de "Seçim sonuçları… AA ile Millet Ajansı'nın verileri birbirini tutmuyor" şeklindeki haberiyle skandal operasyondaki rolünü oynamış oldu.



Her seçim "hileli seçim" bahanesine sarılan CHP'nin yetkilileri daha önce "seçimlerde hile yapmak mümkün değil, bu sistemde 1 oy bile çalamazsınız" açıklaması yapmalarına rağmen seçim sonuçlarını görünce yine başarısızlıklarını "hile" algısı yaratarak örtme peşine düştü...