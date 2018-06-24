FOX TV'ye reklam ayarı!
CHP ile el ele seçimi manipüle etmeye çalışan FOX TV'ye reklam ayarı geldi. Reis markaları kanalın alt bandına reklam vererek gönderme yaptı.
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