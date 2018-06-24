;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de büyük fark!

'ye reklam ayarı!

ile el ele i manipüle etmeye çalışan 'ye reklam ayarı geldi. Reis markaları kanalın alt bandına reklam vererek gönderme yaptı.

FOX TVye reklam ayarı!
Bir e daha manipülasyonlarıyla, algı operasyonlarıyla damga vuran 'ye reklam ayarı geldi. Televizyonun alt bandına reklam veren Reis markası slogan olarak da "Reis olsun, afiyet olsun" dedi.

Sosyal medyada hızla yayılan reklam görenleri gülme krizine soktu.

Etiketler: , ,
  • 24 Haziran 2018, Pazar 20:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar