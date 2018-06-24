Sandık başına giden millet tercihini yaptı. Türkiye'nin gözü kulağı gelecek sonuçlarda. Bu seçimler, Türkiye'nin kaderini belirleyecek.
GÜLEREK BAŞLADILAR
FOX TV'deki özel yayınla izleyicilerin karşısına çıkan Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya da yayına gülürek başladı. 1 Kasım ve 16 Nisan'da da yayına gülerek başlayan ikili sonuçların gelmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşamıştı. Portakal ile Küçükkaya da eski fotoğraflarını hatırlattı.
"YORGUN OLUYORUZ, ÇOK KARARIYORUM"
Fatih Portakal, kendisini ekranda görünce, "Şu fotoğrafı görünce bizim fotoğraf akıllara geliyor. Çok kararıyorum, yorgun oluyoruz. Zor bir seçim. Birazdan ekranda anlatacağız. Bir şey söylemek için erken. Uzun bir gece bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
SONUÇLAR GELİNCE...
İlk sonuçlar gelmeye başladıktan sonra FOX TV'de yüzler düştü. İlk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde gidiyor.
GÜLEREK BAŞLADILAR
FOX TV'deki özel yayınla izleyicilerin karşısına çıkan Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya da yayına gülürek başladı. 1 Kasım ve 16 Nisan'da da yayına gülerek başlayan ikili sonuçların gelmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşamıştı. Portakal ile Küçükkaya da eski fotoğraflarını hatırlattı.
"YORGUN OLUYORUZ, ÇOK KARARIYORUM"
Fatih Portakal, kendisini ekranda görünce, "Şu fotoğrafı görünce bizim fotoğraf akıllara geliyor. Çok kararıyorum, yorgun oluyoruz. Zor bir seçim. Birazdan ekranda anlatacağız. Bir şey söylemek için erken. Uzun bir gece bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
SONUÇLAR GELİNCE...
İlk sonuçlar gelmeye başladıktan sonra FOX TV'de yüzler düştü. İlk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde gidiyor.
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