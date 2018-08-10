Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dövizdeki artışa ilişkin, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte kazanacağız" dedi.
Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak!
ABD'nin tehdit ve şantaj operasyonlarına dair Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı
Etiketler: Ibrahim Kalın , Türkiye
- İlk kez görüntüsü paylaşıldı
- Karayılan'ın tecavüz ettiği terörist intihar etti!
- Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.