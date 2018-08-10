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  1. Dışişleri'nden açıklama! Türkiye'ye geliyor

bu mücadeleyi de kazanacak!

ABD'nin tehdit ve şantaj operasyonlarına dair Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığından açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dövizdeki artışa ilişkin, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon 'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte kazanacağız" dedi.



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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 19:20
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