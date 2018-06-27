Bir seçimde daha hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün yaptığı pişkin açıklamalarla gündeme oturdu. Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyen CHP'liler isyan başlattı. Parti genel merkezi önünde eylem başlatan kalabalığa aldırmadan görevine devam eden Kılıçdaroğlu için bir çağrı da Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den geldi.
KAYYUMA BİLE RAZIYIZ
Bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'na "Guguk kuşu" diye hitap eden Özdil, Cumhurhbaşkanı Erdoğan'a çağrı da bulundu. Kılıçdaroğlu'na guguk kuşu diyen özdil 9 seçimde aldığı yenilgileri yazdı. Yazının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özdil, "Bari asrın liderine sesleneyim" dedi ve ekledi: "İlk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari"
Takvim.com.tr
KAYYUMA BİLE RAZIYIZ
Bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'na "Guguk kuşu" diye hitap eden Özdil, Cumhurhbaşkanı Erdoğan'a çağrı da bulundu. Kılıçdaroğlu'na guguk kuşu diyen özdil 9 seçimde aldığı yenilgileri yazdı. Yazının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özdil, "Bari asrın liderine sesleneyim" dedi ve ekledi: "İlk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari"
Takvim.com.tr
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