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Özdil'den Erdoğan'a: Şu 'ye de ata

'ın bir kez daha bir seçimden zaferle çıkması muhalefet cephesini birbirine kattı. 'nin uğradığı hezimeti kaldıramayan muhalifler 'nu istifaya çağırdı. Kasetle geldiği koltuğu bırakmaya niyeti olmayan Kılıçdaroğlu'na bir çağrı da Sözcü yazarı 'den geldi.

Özdilden Erdoğana: Şu CHPye de kayyum ata
Bir seçimde daha hezimete uğrayan Kemal önceki gün yaptığı pişkin açıklamalarla gündeme oturdu. Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyen 'liler isyan başlattı. Parti genel merkezi önünde eylem başlatan kalabalığa aldırmadan görevine devam eden Kılıçdaroğlu için bir çağrı da Sözcü yazarı 'den geldi.

KAYYUMA BİLE RAZIYIZ
Bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'na "Guguk kuşu" diye hitap eden Özdil, Cumhurhbaşkanı Erdoğan'a çağrı da bulundu. Kılıçdaroğlu'na guguk kuşu diyen özdil 9 seçimde aldığı yenilgileri yazdı. Yazının sonunda 'a seslenen Özdil, "Bari asrın liderine sesleneyim" dedi ve ekledi: "İlk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. a bile razıyız gari"

Takvim.com.tr

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 12:47
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