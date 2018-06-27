24 Haziran gecesine dair en karanlık nokta, CHP'nin ve başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de nasıl bir kaosu tetiklemek istediğine dair sorular. Takvim.com.tr'nin ilk kez gündeme getirdiği "24 Haziran gecesinin en karanlık noktası"na dair soru işaretleri bugün farklı köşelerden cevap buldu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya yolladığı "Adam kazandı" mesajıyla 24 Haziran'da CHP fena halde boşa çıktı. Ortaya çıkan gerçekler CHP'nin nasıl terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye dönüştüğünü de gösterdi.

24 Haziran gecesi CHP nasıl bir provokasyon planladı? Detayları gün geçtikçe ortaya çıkmaya başladı. Güneş gazetesi yazarı Turgay Güler bugün köşesinde 24 Haziran gecesi CHP'nin nasıl bir kanlı plan yaptığını şöyle yazdı:

"Sosyal medyayı takip edenler bilecektir; bu çapulcular, o gece FETÖ ve PKK'lılarla birlikte ülkeyi yangın yerine çevirmeyi planlamışlardı. Gezi olayları sırasında söylenen yalanların benzerleri yine o gece bir kez daha tedavüle sokuldu. Muharrem İnce'yi rehin almışlar, eşini kaçırmışlar diyenler çıktı. Peki ortalık karışsaydı bunun kime ne faydası olacaktı? Muharrem İnce'ye fayda getirmeyeceği açık. Dahası siyasi hayatını bitirirdi. O da bunu görmüş olmalı ki, operasyon çekip bu vandallığı engelledi. Bakmayın siz İsmail-Muharrem atışmasına. O işin algı kısmı.

Kemal Bey erken seçim kararı açıklandıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

Haziran aydınlık bir ay. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Kirazların bol olduğu bir aydır. Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz haziranı böyle görüyoruz.

24 Haziran'ın galibi belli, mağlupları da. Benim şimdi asıl merak ettiğim CHP ağacı hangi çiçeğe duracak?"

24 HAZİRAN GECESİNDEN BOMBA KULİSLER

24 Haziran'ı kana bulama planına dair ilginç bir kulis de Ensonhaber sitesinin "Özel Kalem" mahlaslı yazarından. İddiaya göre Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun 'kaos çıkaralım' teklifini reddetti, ortalık karıştı! Seçim sonuçları gelmeye başladığında ve Erdoğan'ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşıldığı anda Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi aradı ve bir teklifte bulundu.

CHP'LİLERİ SOKAĞA DÖKMEK İSTEDİ

Bu teklife göre Muharrem İnce seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu duyuracak ve CHP seçmeninde zaten var olan öfkeyi iyice kışkırtarak partilileri sokağa dökecekti. Tıpkı Gezi olaylarındaki gibi polisle çatışmalara girilecek, YSK baskına uğrayacak Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin büyük şehirlerinde 'kurtarılmış bölgeler' oluşturulacaktı. Bu planla CHP seçmeni 'tek yürek tek bilek' olacak şekilde kenetlenmiş olacak ve yabancı basın sayesinde de dünyanın her yerine "Türkiye'de otorite yok, Erdoğan yönetemiyor" algısı oluşturulacaktı.

Kılıçdaroğlu, 8 yıllık genel başkanlık tecrübesinde öğrene öğrene bir tek bunu öğrenebilmişti: Kaos yarat, Türkiye'yi dünyaya 'kaos' ülkesi olarak göster, Erdoğan'ı ancak bu şekilde gönderebiliriz..

Muharrem İnce ise, CHP seçmeninin hiç de alışık olmadığı bir biçimde, aradaki 10 milyonluk oy farkını üstüne basa basa vurguladı ve kaybettiğini resmen ilan etti. Bu açıklamanın yanında bir dizi dizginleyici açıklaması daha var İnce'nin. Mesela 'Kazananı, başarısından dolayı tebrik etmek' gibi..

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin çok tehlikeli teklifini reddettiği andan itibaren telefonları susmadı. Seçim sonuçlarına konsantre olmak bir yana CHP yönetiminin kaos teklifiyle de baskı altına giren İnce çareyi telefonunu kapatmakta buldu.

İşte o anda da, İnce'ye kimse ulaşamayınca yeni senaryo devreye girdi ve kendisinin de 'şizofren' diye nitelediği kitle birden türedi ve "İnce'ye ulaşılamıyor, demek ki kaçırıldı"gibi dünyanın en saçma teorisi ortaya atıldı.

GEZİ KIŞKIRTMASINA GERİ DÖNECEKTİK

CHP koridorlarından, soğuk odalara sinen taktik savaşlarından ne çıkar bilinmez ancak bildiğimiz şu ki Muharrem İnce o gece Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklına uysaydı, Türkiye ikinci bir gezi kışkırtmasını daha yaşayacaktı.

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