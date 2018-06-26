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Kılıçdaroglu'ndan 'de muhaliflere tehdit

Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 'nu istifaya davet eden partililer Şimdi de partiden ihraç edilme tehdidiyle karşı karşıya.

Kılıçdaroglundan CHPde muhaliflere tehdit

Genel Başkanı , seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Edinilen bilgiye göre, toplantı, parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak.

Seçim sonuçlarının ele alınacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

Toplantının gündem maddeleri arasında "disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" de bulunuyor.



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  • 26 Haziran 2018, Salı 23:40
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