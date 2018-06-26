CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.
Edinilen bilgiye göre, toplantı, parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak.
Seçim sonuçlarının ele alınacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.
Toplantının gündem maddeleri arasında "disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" de bulunuyor.
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