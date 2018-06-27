;
Yol Durumu
  1. Özdil'den Erdoğan'a: Şu CHP'ye de kayyum ata
  2. TBMM'de açılışı kimin yöneteceği belli oldu

Devlet Bahçeli Genel Başkan Yardımcısı 'ı görevinden aldı

Milletvekili , Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Aycan Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği akşam yemeğinde "Biz ne dersek, o olacaktır" demişti. Bu açıklamasından sonra Bahçeli Aycan'ı görevinden aldı.

MHPde o isim görevinden alındı!

Genel Başkan Yardımcısı , görevinden alındı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

"BİZ NE DERSEK O OLACAK" DİYORDU BAHÇELİ FİŞİNİ ÇEKTİ

Kahramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Sefer Aycan, Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği akşam yemeğinde milletvekili adayları ve partililerle bir araya geldi. Alpedo Kervan'da düzenlenen yemekte konuşan Aycan, Kahramanmaraş'tan meclise bir tek kendisinin milletvekilli olarak gittiğini ve daha fazla vekil çıkaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin, seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile Meclis'in kilit partisi olduğunu belirterek, "Biz ne dersek, o olacaktır" dedi.


Etiketler: , ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 12:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar