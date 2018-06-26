CHP’de kavga

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Başkanlığı sorgulanırken, rakamlar gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Yüzde 22 oy alan CHP, seçimlerde 25 ilden milletvekili çıkaramayan, aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde ise milletvekili sayısını koruyan CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'tan TBMM'ye milletvekili gönderdi. CHP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını, bu seçimde de aynen korudu. CHP'nin Çanakkale'deki milletvekili sayısı da 2'den 1'e, Eskişehir'deki milletvekili sayısı da 3'ten 2'ye indi.
ISPARTA'YI KAYBETTİ
TBMM'ye Isparta'dan 1 milletvekili gönderen CHP, bu seçimde ise bu ilden milletvekili çıkaramadı. CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van'dan ise milletvekilliği kazanamadı. CHP 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, 25 ilden vekil çıkaramadıklarını ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istedi.
AKSÜNGER: SINIFTA KALDILAR
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili partisine eleştirilerde bulundu. Aksünger, "CHP'nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak" diye konuştu. CHP'li Eren Erdem de, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Erdem, yaptığı paylaşımda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muarrem İnce'nin aldığı oy oranını hatırlatarak "2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin,50 günlük çalışmayla CHP'nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış 'istifa' olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer" ifadelerini kullandı.
CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ GÜRSEL EROL
EREN ERDEM
ISPARTA'YI KAYBETTİ
TBMM'ye Isparta'dan 1 milletvekili gönderen CHP, bu seçimde ise bu ilden milletvekili çıkaramadı. CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van'dan ise milletvekilliği kazanamadı. CHP 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, 25 ilden vekil çıkaramadıklarını ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istedi.
AKSÜNGER: SINIFTA KALDILAR
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili partisine eleştirilerde bulundu. Aksünger, "CHP'nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak" diye konuştu. CHP'li Eren Erdem de, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Erdem, yaptığı paylaşımda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muarrem İnce'nin aldığı oy oranını hatırlatarak "2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin,50 günlük çalışmayla CHP'nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış 'istifa' olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer" ifadelerini kullandı.
CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ GÜRSEL EROL
EREN ERDEM
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