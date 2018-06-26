Kılıçdaroğlu'na tepkiler artıyor! CHP önünde istifa sloganları

Akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Partililer ''Başkan İnce'' sloganları attı.

CHP'DE İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden örgütlenerek saat 20.00'de CHP Genel Merkezi önüne gelen partililer eylemlerini sürdürüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkan olmasını isteyen partililer, parti yönetimini istifaya çağrıyor. Partililer, "Başkan İnce", "Yönetim istifa", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam"sloganları atıyor. Partililer, araçlarından İnce'nin seçim şarkılarını da çalarak, eşlik ediyor.

YENİ MİLLETVEKİLİ OTURMA EYLEMİ BAŞLATIYOR

CHP'nin Elazığ'dan milletvekili seçilen adayı Gürsel Erol da yarın genel merkez binası önünde oturma eylemine başlayacak.

CHP BURDUR İL BAŞKANI AKBULUT'TAN KURULTAY ÇAĞRISI

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, sosyal medya hesabından olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

Akbulut, paylaşımında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tek başına aday gösterileceği olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğinibelirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız, kendi içimizde değerlendirilir diye istifa etmeme yolunu tercih etti. Şahsımın görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşüburadan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik, henüz yeni başladık ve bir lider kazandık. Genel Başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığıhizmetlerden dolayı teşekkür edip cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin 50 günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarmasıiçin sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gitmeliyiz."