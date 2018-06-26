Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde CHP saflarında esen rüzgarı arkasına alarak Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmesi korkusu, Kılıçdaroğlu destekçileri arasında paniğe sebep oldu. Bazı CHP'liler ve FETÖ'cü isimler Kılıçdaroğlu'na kalkan olmaya çalışıyor.

CHP'nin provokatör vekili Mahmut Tanal ve bazı FETÖ'cüler "Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz" kampanyasına başladı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli Dava Arkadaşlarım, Gün Partimize, Partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'na Sahip Çıkma Günüdür. Ak Parti ve Ak Parti Zihniyetli İnsanların Partimizi Dizayn Etmesine İzin Veremeyiz. " ifadelerini kullandı.

FETÖ'YE DESTEK OLMUŞTU

CHP'li Tanal, FETÖ'ye yönelik yapılan birçok operasyona karşı çıkmış, kapatılan FETÖ kanalları ve bankasının önünde boy göstermişti.





​FETÖ'YÜ DE KORKU SARDI

FETÖ'nün Deniz Baykal'a kurduğu kaset kumpası sayesinde CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybetme ihtimali FETÖ'yü de paniğe sürükledi. Azılı FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'na kalkan olmaya başladı. CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun liderliğine isyan etmesi karşısında harekete geçen FETÖ'cüler Muharrem İnce'ye yüklenmeye başladı.

İşte FETÖ'cü hainlerin twitter mesajları:



















