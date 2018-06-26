;
Yol Durumu
  1. Bedelli 20 bİn TL

'na kalkan oluyor

'liler 24 Haziran seçim sonuçlarına isyan etti, partinin kapısına dayandı. 'nun koltuğu sallantıda, partide isyan çıktı, kurultay sesleri yükseliyor, birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyor. ve bazı CHP'li isimler 'Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz' kampanyasına başladı.

FETÖ Kılıçdaroğluna kalkan oluyor

'nin 24 Haziran seçimlerinde saflarında esen rüzgarı arkasına alarak 'nu koltuğundan indirmesi korkusu, Kılıçdaroğlu destekçileri arasında paniğe sebep oldu. Bazı CHP'liler ve 'cü isimler Kılıçdaroğlu'na kalkan olmaya çalışıyor.

CHP'nin provokatör vekili ve bazı FETÖ'cüler "Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz" kampanyasına başladı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli Dava Arkadaşlarım, Gün Partimize, Partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'na Sahip Çıkma Günüdür. ve Ak Parti Zihniyetli İnsanların Partimizi Dizayn Etmesine İzin Veremeyiz. " ifadelerini kullandı.

FETÖ'YE DESTEK OLMUŞTU
CHP'li Tanal, FETÖ'ye yönelik yapılan birçok operasyona karşı çıkmış, kapatılan FETÖ kanalları ve bankasının önünde boy göstermişti.



​FETÖ'YÜ DE KORKU SARDI

FETÖ'nün 'a kurduğu kaset kumpası sayesinde CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybetme ihtimali FETÖ'yü de paniğe sürükledi. Azılı FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'na kalkan olmaya başladı. CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun liderliğine isyan etmesi karşısında harekete geçen FETÖ'cüler Muharrem İnce'ye yüklenmeye başladı.

İşte FETÖ'cü hainlerin twitter mesajları:









Etiketler: , , , , , ,
  • 26 Haziran 2018, Salı 00:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar