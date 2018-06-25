CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına geçerek seçim sonuçlarını değerlendiren İnce, çarpıcı mesajlar verdi. "CHP Genel Başkanlığına aday mısınız?" sorusunu da yanıtlayan ince Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.

İşte İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

CHP'NİN TEMEL YANLIŞI NEDİR?

​CHP'nin yanlışları var mıdır? Vardır. Medyanın önünde bu konulara girmeyeceğim.

15 MİLYON KİŞİ SİZE OY VERDİ. BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK MİSİNİZ?

Onlar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım. Yürümeye devam edeceğim. Siyaset uzun vadeli, uzun nefesli bir iştir. Ben dün akşam kesinleşmesini istedim, korktuğumdan değil. İhtimal dahilindeydi 50'nin altına düşmesi, bunu görmek istedim. Bakın size bir şey söyleyeyim, diğer muhalefet parti üyeleri çok düşük oy aldı. Zaten biraz yüksek alsaydı, zaten seçim ikinci turdaydı. Utanırım ben böyle şeyleri söylemeye, 8-9 puan fazla oy almışız. 77'den bu yana 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim, ama diğer muhalefet partileri de 10'un üzerinde bir oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız. Bana derlerse yürü önümüzden, ben yürümeye hazırım.

'41 YILLIK 30 BARAJINI AŞTIK'

41 sene sonra 30 barajını açan bir Muharrem İnce siyasetten silinir mi?

Dün akşam Erdoğan ile uğraşacak halim yoktur. Tutanaklarla uğraşıyordum.

Bir, Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kavga etsin bizim oyumuz artsın, ben bu mantıkta değilim. İki, kaybettim onu kutlamayayım çamur atayım. Bu mantıkta da değilim. Ben gereğini yaparım. Kazanmak için iyi bir hazırlık yapmanız lazım. O hazırlığı yeniden yapacağız. 50 günlük bir kampanyada 41 yıllık 30 barajını aştık. 500 günlük kampanyada neler yapabiliriz

CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY MISINIZ?

Parti için konuları tartışmayacağım sizlerle. İstediğiniz kadar sorun ben cevap vermeyeceğim. Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl vekillik yaptım zaten. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan onun yolunu bulacaktır.

CHP SİZCE NASIL HAZIRLANMALI? İNCE-CHP ARASINDAKİ FARKIN NEDENİ NE?

Ben tek başıma akıl verecek, şöyle şöyle yapın diyecek konumda değilim. Böyle denmemelidir. Ortak akılla iyi bulunmalıdır. Ben CHP'ye yön biçecek durumda değilim. Teşekkür ederim.