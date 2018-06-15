Almanya Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da fotoğraf çektirmeleri, bir türlü gündemden düşmedi. Gurbetçi topçular Nazi zihniyetinin hedefi haline geldi. Önce Alman medyası ardından Alman siyasiler iki futbolcuya saldırdı, şimdi de Münih Alman Tiyatrosu Genel Müdürü Werner Steer twitterdan ırkçı yorumlarla gurbetçi futbolculara saldırdı.

Steer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman Milli Futbolcuları Özil ile Gündoğan'a alçakca hakaret ederek, twitter hesabından "Anadoluya defolup gidin" ifadelerini paylaştı. Nazi kafalı Alman tiyatrocu büyük tepki çeken tweetleri sonrası göstermelik bir özür dileyerek tweetlerini sildi.