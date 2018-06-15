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Alman tiyatrocudan ve 'a alçak hakaret

Alman milli takımı oyuncuları ve , Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Almanlar gerildi! Gurbetçi topçular Nazi zihniyetinin hedefi haline geldi. Önce sosyal medyada linç kampanyası yapıldı, sonra Alman siyasiler ardı ardına açıklamalar yaptı, gurbetçi futbolculara yüklendi. Son olarak Münih Alman Tiyatrosu Genel Müdürü  twitterdan ırkçı yorumlarla gurbetçi futbolculara saldırdı.

Alman tiyatrocudan Mesut Özil ve İlkay Gündoğana alçak hakaret

Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı ve 'ın, ile Londra'da fotoğraf çektirmeleri, bir türlü gündemden düşmedi. Gurbetçi topçular Nazi zihniyetinin hedefi haline geldi. Önce Alman medyası ardından Alman siyasiler iki futbolcuya saldırdı, şimdi de Münih Alman Tiyatrosu Genel Müdürü twitterdan ırkçı yorumlarla gurbetçi futbolculara saldırdı.

Steer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman Milli Futbolcuları Özil ile Gündoğan'a alçakca hakaret ederek, twitter hesabından "Anadoluya defolup gidin" ifadelerini paylaştı. Nazi kafalı Alman tiyatrocu büyük tepki çeken tweetleri sonrası göstermelik bir özür dileyerek tweetlerini sildi.

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  • 15 Haziran 2018, Cuma 22:30
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