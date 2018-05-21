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İlkel

, ’nın ve ’ı günah keçisi ilan etmesine sert tepki gösterdi. Ünlü tarihçi Alman Başbakanı’nın tutumunu “İlkel” olarak yorumladı.

İlkel Almanya
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. , Cumhurbaşkanı 'ın Londra ziyaretinde görüştüğü Türk asıllı futbolcuları hedef alan Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'in yaklaşımını "ilkel" olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nun düzenlediği "Osmanlı ve 'un Fethi" konulu konferans için ABD'de bulunan Prof. Dr. Ortaylı şunları söyledi: "Almanya'nın, 'asayiş bozulduğu' gerekçesiyle topraklarında mitinge izin vermemesini anlayabilirim. Fakat Almanya adına oynayan futbolcuların bir cumhurbaşkanına ya da herhangi bir siyasiye saygı sunmalarının, muhabbetlerini belirtmelerinin politikayla ne alakası olabilir? Bu kişileri hedef alınması çok ilkel metotlardır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettikleri için adeta linç edilen Alman 'nın Türk oyuncuları ve , Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi. Alman medyası "İki futbolcunun Erdoğan ziyareti rutindi. Tıpkı Steinmeir ziyareti gibi" ifadelerini kullandı.


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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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