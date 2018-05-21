İlkel Almanya

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra ziyaretinde görüştüğü Türk asıllı futbolcuları hedef alan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'in yaklaşımını "ilkel" olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nun düzenlediği "Osmanlı ve İstanbul'un Fethi" konulu konferans için ABD'de bulunan Prof. Dr. Ortaylı şunları söyledi: "Almanya'nın, 'asayiş bozulduğu' gerekçesiyle topraklarında mitinge izin vermemesini anlayabilirim. Fakat Almanya adına oynayan futbolcuların bir cumhurbaşkanına ya da herhangi bir siyasiye saygı sunmalarının, muhabbetlerini belirtmelerinin politikayla ne alakası olabilir? Bu kişileri hedef alınması çok ilkel metotlardır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettikleri için adeta linç edilen Alman Milli Takımı'nın Türk oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi. Alman medyası "İki futbolcunun Erdoğan ziyareti rutindi. Tıpkı Steinmeir ziyareti gibi" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettikleri için adeta linç edilen Alman Milli Takımı'nın Türk oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi. Alman medyası "İki futbolcunun Erdoğan ziyareti rutindi. Tıpkı Steinmeir ziyareti gibi" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.