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Alman panikte

Alman milli takımında, dünya kupası boyunca sosyal medyadan mesaj atılması yasaklandı... İspanyol Marca, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok yakın olan ve nedeniyle bu garip karar alındı” diye yazdı...

Alman panikte
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs'ta 'nde oynayan Türk futbolcular , ve 'ı kabul etti. O andan itibaren çılgına dönen 'da büyük panik başladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başbakan Merkel ve aşırı sağcı liderler, bu durum nedeniyle karşılık bulmayan açıklamalar yaptı. Türk futbolcuların Türk Cumhurbaşkanı ile buluşmasını içerleyen Almanya, bu hazımsızlığını aldığı son kararla devam ettirdi. 2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, oyuncularına turnuva boyunca alkol, sosyal medya ve cinselliği yasakladı. İspanyollar'ın ünlü gazetesi Marca ise, bu yasağın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan Türk futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için alındığını yazdı. Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan'a destek mesajları atabileceğini ve bu sayede engel olmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.
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