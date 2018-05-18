Toplu hücum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere seyahatinde Erdoğan'ı ziyaret ederek onunla fotoğraf çektiren Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya'da adeta istenmeyen insan ilan edildi. Bild'in başını aldığı Alman medyası iki futbolcu için akıl almaz karalama kampanyaları başlatırken, özellikle PKK'lı isimlere söz verilerek Mesut ve İlkay vatan hainiymiş gibi gösterildi. Kökenlerini taşıdığı ülkenin cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren oyuncuların Almanya'yı hak etmediği belirtilirken, Bild'in spor sitesi PKK destekçisi olduğunu saklamayan Deniz Naki'ye söz verdi. Erdoğan'ın barış ve demokrasiden yana olmadığını belirten Naki, "İki futbolcunun Alman formasını hak etmediğini dile getirdi. Bild gazetesi ise toplumun farklı noktalarından kişilere mikrofon uzatarak İlkay ve Mesut'u adeta topa tuttu.
İki kez olimpiyat madalyası kazanan uzun atlamacı Heike Drechsler (53): Yaptıklarının farkında olmadıklarını düşünüyorum. Ama onlar çocuklar için birer idol. Bunun için daha dikkat etmeleri gerekir. Ya da gerçekten Erdoğan'ı destekliyorlar ki, bu ihtimale inanmak istemiyorum.
Eski milli oyuncu Uli Borowka: Pazartesiye kadar milli takım forması giydiğim için gurur duyuyordum. Şu an bu adamlarla aynı formayı giydiğim için utanıyorum. Federasyonun bana verdiği tüm ödül ve madalyaları iade edeceğim.
Schalke taraftarı Sophia Thomalla (28): Mesut'un Schalke'de oynadığı dönemde maç kaçırmazdım. Şimdi tek bir şey söyleyebilirim. Türk Milli Takımı iki oyuncu kazandı.
Oyuncu Desiree Nosbusch (53): Tabii ki sanatçılar ve sporcular da politik görüşlerini belirtmeli. Ancak bu kadar otokrat bir ismin yanında olmak kabul edilemez. Dünya Kupası'nı kaldırmak yerine milli marş okuyabilen ALman gençlerini takımda görmek isterim.
İki kez olimpiyat madalyası kazanan uzun atlamacı Heike Drechsler (53): Yaptıklarının farkında olmadıklarını düşünüyorum. Ama onlar çocuklar için birer idol. Bunun için daha dikkat etmeleri gerekir. Ya da gerçekten Erdoğan'ı destekliyorlar ki, bu ihtimale inanmak istemiyorum.
Eski milli oyuncu Uli Borowka: Pazartesiye kadar milli takım forması giydiğim için gurur duyuyordum. Şu an bu adamlarla aynı formayı giydiğim için utanıyorum. Federasyonun bana verdiği tüm ödül ve madalyaları iade edeceğim.
Schalke taraftarı Sophia Thomalla (28): Mesut'un Schalke'de oynadığı dönemde maç kaçırmazdım. Şimdi tek bir şey söyleyebilirim. Türk Milli Takımı iki oyuncu kazandı.
Oyuncu Desiree Nosbusch (53): Tabii ki sanatçılar ve sporcular da politik görüşlerini belirtmeli. Ancak bu kadar otokrat bir ismin yanında olmak kabul edilemez. Dünya Kupası'nı kaldırmak yerine milli marş okuyabilen ALman gençlerini takımda görmek isterim.
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