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in beni incitti

İlkay, Erdoğan’la bir araya geldiği için yapılan eleştirilere, “ inciticiydi. ile bağlarım güçlü” dedi

Tepkilerin beni incitti
Yıldız futbolcu , ile 'la bir araya gelmelerini değerlendirdi ve Alman kamuoyundan kendilerine yönelik yapılan ağır eleştirilere cevap verdi. İlkay, " beni incitti. Bizim uyum sağlamadığımız ve Alman değerleriyle yaşamadığımız şeklinde gösterilmemiz benim için ağır bir darbeydi. Türk kökenimiz nedeniyle ile çok güçlü bağlarımız var" dedi.

İFADE ÖZGÜRĞÜ VAR
İfade özgürlüğü olduğunu söyleyen İlker Gündoğan tepkilere cevap verdi.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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