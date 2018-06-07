Tepkilerin beni incitti

Yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmelerini değerlendirdi ve Alman kamuoyundan kendilerine yönelik yapılan ağır eleştirilere cevap verdi. İlkay, "Tepkiler beni incitti. Bizim uyum sağlamadığımız ve Alman değerleriyle yaşamadığımız şeklinde gösterilmemiz benim için ağır bir darbeydi. Türk kökenimiz nedeniyle Türkiye ile çok güçlü bağlarımız var" dedi.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR
İfade özgürlüğü olduğunu söyleyen İlker Gündoğan tepkilere cevap verdi.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR
İfade özgürlüğü olduğunu söyleyen İlker Gündoğan tepkilere cevap verdi.
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