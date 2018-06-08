'Nazi'hat!

Almanlar hem Türkiye'ye hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırmak için akıl almaz bahanelere sarıldı. Bunun son örneği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde yaşandı. Türk futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edince Almanlar haddini aştı. Önce Alman medyası ardından Alman siyasiler iki futbolcuya saldırdı. Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier adeta iki futbolcunun zoraki kendisini ziyaret etmesini sağladı.
KENDİME HAKARET ETTİRMEM
Tüm bunlar olurken Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ikinci bir açıklama yaptı. Steinmeier, Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'le "köprü kurulması" gerektiğini açıkladı! Ancak köprüyü kurmadan attı. Steinmeier "Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur" ifadesini kullandı. Üstüne üstlük iki futbolcuyla yaptığı görüşmeden dolayı kendisine tehdit yağdığını açıkladı. Steinmeier, "futbolcularla buluştuğu için Facebook hesabına öfke dolu yorumlar gönderildiğini" vurguladı. Öte yandan İlkay Gündoğan Alman milli takımının Dünya Şampiyonası için hazırlık yaptığı Tirol bölgesindeki kampta Alman haber ajansına açıklama yaptı. Gündoğan, "Türk'üm ve Türkiye ile sıkı bağlarım var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmemiz siyasi mesaj verilebilecek bir konu değil" ifadesini kullandı. Başkalarının farklı düşünmesini kabul ettiğini belirten İlkay Gündoğan "Ancak kendime hakaret ettirmem" şeklinde bir açıklama yaptı.
İlkay, Mesut ve Cenk'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği bu poz Almanlar'ı çıldırttı.
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe'nin sosyal medya hesaplarına Alman ırkçılar tarafından tehdit mesajları gönderiliyor.
TEHDİT Mİ ALIYOR!
Alman Milli Takımı'nda Dünya Kupası öncesinde Mesut Özil şoku yaşandı. Sakatlığı bulunan Mesut Özil'in idmanlara çıkmadığı vurgulandı. Belinde ve dizinde ağrıları bulunan Özil'in sakatlığının ciddi olduğu açıklandı. Ancak bu durum akıllarda soru işareti bıraktı. Zira Almanya'daki Türkler Mesut'un tehditler aldığını açıkladı. Bu arada Özil'in nişanlısı Amine Gülşe de tehditlerden nasibini aldı. Faşist Almanlar, Amine'nin sosyal medyadaki hesaplarına tehditler yağdırdı.
KENDİME HAKARET ETTİRMEM
Tüm bunlar olurken Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ikinci bir açıklama yaptı. Steinmeier, Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'le "köprü kurulması" gerektiğini açıkladı! Ancak köprüyü kurmadan attı. Steinmeier "Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur" ifadesini kullandı. Üstüne üstlük iki futbolcuyla yaptığı görüşmeden dolayı kendisine tehdit yağdığını açıkladı. Steinmeier, "futbolcularla buluştuğu için Facebook hesabına öfke dolu yorumlar gönderildiğini" vurguladı. Öte yandan İlkay Gündoğan Alman milli takımının Dünya Şampiyonası için hazırlık yaptığı Tirol bölgesindeki kampta Alman haber ajansına açıklama yaptı. Gündoğan, "Türk'üm ve Türkiye ile sıkı bağlarım var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmemiz siyasi mesaj verilebilecek bir konu değil" ifadesini kullandı. Başkalarının farklı düşünmesini kabul ettiğini belirten İlkay Gündoğan "Ancak kendime hakaret ettirmem" şeklinde bir açıklama yaptı.
İlkay, Mesut ve Cenk'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği bu poz Almanlar'ı çıldırttı.
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe'nin sosyal medya hesaplarına Alman ırkçılar tarafından tehdit mesajları gönderiliyor.
TEHDİT Mİ ALIYOR!
Alman Milli Takımı'nda Dünya Kupası öncesinde Mesut Özil şoku yaşandı. Sakatlığı bulunan Mesut Özil'in idmanlara çıkmadığı vurgulandı. Belinde ve dizinde ağrıları bulunan Özil'in sakatlığının ciddi olduğu açıklandı. Ancak bu durum akıllarda soru işareti bıraktı. Zira Almanya'daki Türkler Mesut'un tehditler aldığını açıkladı. Bu arada Özil'in nişanlısı Amine Gülşe de tehditlerden nasibini aldı. Faşist Almanlar, Amine'nin sosyal medyadaki hesaplarına tehditler yağdırdı.
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