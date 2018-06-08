Alman taraftarlar Mesut ve İlkay'ı yine ıslıkladı!

Alman taraftarlar, Suudi Arabistan maçında top ayağına geldiğinde İlkayGündoğan'a tepki gösterdi.

Almanya-Avusturya maçında hem Mesut hem İlkay Gündoğan'ı ıslıklayan Alman taraftarlar, Suudi Arabistan ile oynanan maçta İlkay Gündoğan'ı yine ıslıkladı.

Sakatlığı sebebiyle Mesut Özil oynamazken İlkay Gündoğan oyuna sonradan dahil oldu ve ayağına top geldiği taraftarlardan tepki gördü.





"DAHA NE YAPMASI GEREKİYOR"

Bu tepkiler hakkında maçın ardından konuşan Joachim Löw, "Milli takım oyuncusunu ıslıklamanın bir faydası yok. İlkay'ın daha ne yapması gerekiyor, merak ediyorum." ifadelerini kullandı.





"TÜM TAKIMA ZARAR VERİYOR"

Löw sözlerini, "İlkay'ın ıslıklanması ona ve takımın geri kalanına zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok. Rusya'da bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyorum" şeklinde tamamladı.

Joachim Löw maç oynanırken de Alman taraftarların tepkisi üzerine tribünlere dönerek İlkay'a destek istedi.



Avusturya maçından sonra Müller, "Kampın ilk günlerinde konuyu ele aldık. Mesut ve İlkay sorularımızı cevapladı. Kesinlikle arkalarında duruyoruz. Onlar bizim için önemli oyuncular" açıklamasını yapmıştı.





ALMANYA KAZANDI



Hazırlık maçında Almanya, Dünya Kupası'na katılacak zayıf ekiplerden Suudi Arabistan ile karşılaştı. Maçı Almanya 2-1'lik skorla kazandı.