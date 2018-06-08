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Alman taraftarlar Mesut ve İlkay'ı yine ıslıkladı!

'nın teknik direktörü , Alman taraftarların, 'nın maçında da 'ın ıslıklanmasına tepki gösterdi.

Löwü çıldırttılar!
Alman taraftarlar, maçında top ayağına geldiğinde İlkayGündoğan'a tepki gösterdi.

- maçında hem Mesut hem İlkay Gündoğan'ı ıslıklayan Alman taraftarlar, Suudi Arabistan ile oynanan maçta 'ı yine ıslıkladı.

Sakatlığı sebebiyle Mesut Özil oynamazken İlkay Gündoğan oyuna sonradan dahil oldu ve ayağına top geldiği taraftarlardan tepki gördü.

"DAHA NE YAPMASI GEREKİYOR"

Bu tepkiler hakkında maçın ardından konuşan , "Milli takım oyuncusunu ıslıklamanın bir faydası yok. İlkay'ın daha ne yapması gerekiyor, merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜM TAKIMA ZARAR VERİYOR"

Löw sözlerini, "İlkay'ın ıslıklanması ona ve takımın geri kalanına zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok. 'da bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyorum" şeklinde tamamladı.

Joachim Löw maç oynanırken de Alman taraftarların tepkisi üzerine tribünlere dönerek İlkay'a destek istedi.

Avusturya maçından sonra Müller, "Kampın ilk günlerinde konuyu ele aldık. Mesut ve İlkay sorularımızı cevapladı. Kesinlikle arkalarında duruyoruz. Onlar bizim için önemli oyuncular" açıklamasını yapmıştı.

ALMANYA KAZANDI


Hazırlık maçında Almanya, 'na katılacak zayıf ekiplerden Suudi Arabistan ile karşılaştı. Maçı Almanya 2-1'lik skorla kazandı.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 00:29
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