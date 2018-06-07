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Şehir hastaneleri vatandaşlara şifa oluyor

bünyesinde hizmet veren ve Rehabilitasyon Hastanesi, robotik yürüme, hidroterapi, el robotu ve çocuklar için oluşturulan özel bölümlerle hastalar tedavi ediliyor.

Şehir hastaneleri vatandaşlara şifa oluyor

bünyesindeki ve Rehabilitasyon () Hastanesinde, kimi doğuştan kimi ise geçirdiği hastalıklar nedeniyle tek başına yürüyemeyen ya da elini kullanmakta, dengede durmakta sıkıntı yaşayan hastalar, uzman fizyoterapistler eşliğinde şifa buluyor.

ROBOTİK YÜRÜME VE EL ROBOTLU TEDAVİ

Şehir Hastanesinin hizmet vermeye başladığı 18 Eylül 2017'de hasta kabulüne başlanan 150 yatak kapasiteli FTR Hastanesinde, robotik yürümeden hidroterapiye, el robotundan çocuklar için özel oyun alanlarının bulunduğu birime kadar hastaların tedavisine yönelik hemen her ayrıntı yer alıyor.

YÜZDE 100 DOLULUK

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana Adana'nın yanı sıra çevre iller ve yurt dışından gelen hastaların da tedavi edildiği FTR Hastanesi yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

HAVUZLU TEDAVİ

Hastane bünyesinde yer alan 6 hidroterapi havuzunda nörolojik hasta grupları, haftada iki kez ve her biri 45 dakika süren seanslarda tedavi görüyor. Serebral palsi (beyin felci), spina bifida (ayrık veya açık omurga), hidrosefal (beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla beyin karıncıklarının büyümesine yol açan, bazen de kafatasının büyümesine sebep olan hastalık) gibi rahatsızlıkları bulunan çocuklar ise uzman fizyoterapistler eşliğinde seanslara katılıyorlar.

100 YATAKLI HİZMET

Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve FTR Hastanesi Sorumlusu Cenk Belibağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerinin 10 bin metrekarelik bir hizmet alanına sahip olduğunu söyledi. FTR'de 100 yatakla hizmet verildiğini ifade eden Belibağlı, hastanelerinde 10 uzman hekim, 45 fizyoterapist, 25 hemşire başta olmak üzere 100 civarında personel bulunduğunu anlattı.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 02:17
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