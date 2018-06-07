Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sahurda gençlerle bir araya geldi.
Külliye'de gençlerle sahur... https://t.co/xUmOQqPcbX— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 6 Haziran 2018
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından canlı olarak yayınlanan sahur davetini binlerce kişi izledi. Twitter üzerinden yayınlanan videoda gençlerle bir araya gelen Erdoğan, tüm İslam aleminin yaklaşmakta olan Kandil gecesi ve Ramazan bayramını da kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hem gençlerle sohbet etti hem de sahur yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye'de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var." ifadelerini kullanmıştı.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gençlerle sahurda... https://t.co/p68cIAR69F— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 6 Haziran 2018
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