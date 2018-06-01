FOX TV, seçim öncesi şehir hastaneleri üzerinden kara propagandaya girişti. Düzmece görüntülerle sırf hükümeti karalamak adına mizansen bir haberle algı operasyonu yaptı. FOX'un kumpas için sahnelediği büyük yalanı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İşte Fatih Portakal'ın itibarsızlaştırmaya çalıştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir hayalim gerçekleşti" diyerek açılışını yaptığı o şehir hastanesi...