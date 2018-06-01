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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. THY'den çalışanlarına müjde

'ın çamur attığı Şehir Hastanesi dünyaya örnek oldu

, seçim öncesi şehir hastaneleri üzerinden kara propagandaya girişti. Düzmece görüntülerle sırf hükümeti karalamak adına mizansen bir haberle algı operasyonu yaptı. FOX'un kumpas için sahnelediği büyük yalanı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İşte 'ın itibarsızlaştırmaya çalıştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir hayalim gerçekleşti" diyerek açılışını yaptığı o şehir hastanesi...

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 15:55
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