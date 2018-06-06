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açıkladı: 46 kaçak göçmen açıklarında boğuldu

Birleşmiş Miletler Göçmenlik Ajansı aralarında 9 kadının bulunduğu 46 göçmenin 'nde boğulduğunu açıkladı

46 kaçak göçmen Yemen açıklarında boğuldu

Birleşmiş Miletler Göçmenlik Ajansı aralarında 9 kadının bulunduğu 46 göçmenin 'nde boğulduğunu açıkladı. Boğulan 46 göçmenden 16'sının bedenlerinin kayıp olduğu bildirildi.

Afrikalı göçmenlerin 'e ve iş bulma amaçlı petrol zengini Arap devletlerine ulaşmaya çalıştıkları biliniyor. 'nin Bossaso limanından yüzle yakın mültecinin insan kaçakçılarına ait bot ile ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Kaçak göçmenlerin çoğunun Etiyopyalı olduğu aktarıldı.

Kurtulan göçmenlerin ifadelerine göre, can yeleği olmayan göçmenlerin çoğu yüksek dalgaların gelmesi üzerine panikleyerek boğuldu.

Yetkililer her ay sayıları 7 bini bulan göçmenin bu tehlikeli yolculuğa giriştiğini açıkladı. Geçen bu şekilde 100 bin kişinin ayrıldığı tahmin ediliyor.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 01:00
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