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Başsavcılık'tan 'a şok

’nin Mersin Devlet Hastanesi hakkındaki yalan haberiyle ilgili ‘Devlet organlarını aşağılama’, ‘Hakaret’ ve ‘İftira’ suçları kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan Fatih Portakala şok

Spikeri ve Sorumlu Müdür İbrahim Onur Kumbaracıbaşı'nın soruşturmada şüpheli oldukları öğrenildi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği aynı haberle ilgili FOX TV ekranlarında cevap ve düzeltme metni yayınlanmasına da karar verdi.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 10:45
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