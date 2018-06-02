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'nin ile ilgili yalan haberine konu olan vatandaş gerçekleri anlattı

'nin Şehir Hastaneleri'ni karalamak için kurguladığı yalanı 'nin gündemine oturmuş ve vatandaş tarafından büyük tepki toplamıştı. Önce hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarıyla iftirası çürütülen Fox TV ve , habere konu olan vatandaşın açıklama yapmasıyla tam anlamıyla rezil oldu. İşte Şehir Hastaneleri ile ilgili asılsız habere konu olan vatandaş'ın A Haber'e yaptığı açıklamalar...

Fox TVnin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yalan haberine konu olan vatandaş gerçekleri anlattı
'nin yaptığı son yalan haber"Yuh artık" dedirtmişti. Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan haber sunucusu 'ın, ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıkmıştı. Fox TV, ekranlara ayağı kırık bir hasta getirmişti ancak işin aslı güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı. Yapılan haber, kırpılmış video bölümlerinden oluşan tamamen kurgu bir haberdi. O yalan haberde görüntülere gelen vatandaş, gerçekleri bir bir anlattı ve Fox TV sipariş haberi ile bir kez daha alay konusu oldu. Portakal konuyla ilgili 'İspatlayın istifa edeceğim' demişti ancak Portakal'dan hiçbir açıklama gelmedi.



PORTAKAL'IN KURGUSU GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İLE ÇÖKMÜŞTÜ
Fox TV kameralarına koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 04:49
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