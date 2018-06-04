Emre Uslu başta olmak üzere FETÖ firarilerinin açıktan destek verdiği Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin (İP) skandal silsilesi patlak verdi. İP'in Bursa yöneticisi Levent Özeren'in 15 Temmuz gecesi sosyal medya hesabı üzerinden darbe propagandası yaparak FETÖ'nün darbe girişimine destek verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit'in haberine göre Postal yalayıcısı Özeren'in "Askere karşı gelmemeli. Tek dileğimiz kansız olması" diyerek cuntaya açıkça destek verdiği tespit edildi.

'ASKERE KARŞI GELMEYİN'

İyi Partili Özeren, 15 Temmuz 2016 gerçekleşen darbe girişiminin ilk saatlerinde sosyal medya hesabında "Askere karşı gelmemeli. Tek dileğimiz kansız olması" ifadelerini kullandı.

"Uzun kışkırtıyor. Kan dökülsün istiyor" paylaşımı yapan Özeren'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı FETÖ'nün darbe girişimine karşı meydanlara çağırmasından rahatsız olduğu anlaşıldı. Özeren aynı gece ilerleyen saatlerde ise şu ifadeleri kullandı: "Uzun'un Beylerbeyi sarayında olduğu ve oradan kaçırıldığı bilgisi var."

17 Aralık darbe girişiminin ardından internete düşen ses kaydında Fetullah Gülen, dönemin Başbakanı Erdoğan için "Uzun" ifadesini kullanırken Özeren'in de örgüt elebaşı ile aynı dili kullanması dikkat çekti. Özeren'in darbeyi susturan selalardan da rahatsız olduğu belirtildi. "Bu ne yahu… Bu saatte camilerde sela veriliyor, tekbir getiriliyor" diyen Özeren, FETÖ'nün darbe girişimine mani olan tüm girişimlere karşı çıktığı ifade edildi.

FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen İyi Partili Levent Özeren'in, 15 Temmuz'dan kısa süre önce darbe girişiminin sinyalini verdiği anlaşıldı. 3 Haziran 2016 tarihli paylaşımında, "TSK sandığınız kadar pasif değil!" diyen Özeren, TSK'daki kripto askerlerin kalkışmada bulunacağını ima etti.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

İyi Partili Özeren'in "darbe yanlısı" paylaşımları kamuoyundan büyük tepki gördü. Özeren'in, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladıktan sonra paylaşımlarını silmesi dikkat çekti. Öte yandan; İyi Parti'nin iletişim sorumlusu Kerim Çoraklık'ın da FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimine destek verdiği ortaya çıkmıştı.

İyi Parti'de yöneticilik yapan isimlerin FETÖ lehine paylaşımlarının ortaya çıkması,Meral Akşener ile örgüt ilişkisi bir kez daha gündeme getirdi.



İYİ Parti'li Sefa B

İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI FETÖ'NÜN HİJYEN EVİNDE YAKALANDI

Adana'da, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin arasında İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanının da bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Beyazevler Mahallesi'ndeki "hijyen evi"nde gözaltına alınan zanlılardan Sefa B'nin (24) İYİ Parti Çukurova Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi. Bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sefa B'nin "hijyen evi" sorumlusu olduğu iddia edildi.

Zanlının, daha önceki görevinin de askeri okullara gidecek öğrencilere ders vererek "abilik" yapmak ve bu okullara FETÖ üyesi öğrenciler yerleştirilmesini sağlamak olduğu ileri sürüldü. İYİ Parti'nin kentteki bazı çalışmalarına katıldığına ilişkin görüntüleri de ortaya çıkan Sefa B'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.