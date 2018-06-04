Star Gazetesi köşe yazarı Ahmet Kekeç, bugün kaleme aldığı yazıda FOX Tv'de yaşanan skandalları ve Fatih Portakal'ın yaptırdığı mizansen haberleri yazdı. Kekeç Portakal'ın düzmece haberlerinin sürekli teşhir edilmesi gerektiğini vurgularken, FOX TV'ye ise neden yaptırım uygulanmadığı sorusunu sordu?

İşte Kekeç'in o yazısı

Portakal diye biri... "Takıntı" derecesinde AK Parti ve Erdoğan düşmanı olan bir adam...

Mizansen haber yaptıracak kadar kendini düşüren bu adam sürekli teşhir edilmelidir.

Onun cezası da bu olsun.

Utanmayacaktır ama gelecek kuşaklarda bir dönem Türkiye'de nasıl gazetecilik yapıldığına dair bir kanaat oluştursun.

Bu kadarcık "ceza-i yaptırım" (!) çok görülmeyecektir herhalde.

İkincisi, "Portakal" gibi düşük adamlara alan açan özel televizyon kanalı...

Bu kanalın yayınları teşrih masasına yatırılsın.

Sürekli "kaos" ve "iç kargaşa" kovalayan (kaosu ve iç kargaşayı siyaset yordamı haline getiren), dolayısıyla giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşen bu kanalın lisansı gözden geçirilsin.

Siz Amerika'da, Amerika'nın içişlerine bu kadar müdahil ve bir güvenlik sorunu oluşturacak kadar sinir uçlarında gezinen, sürekli kaosa ve kargaşaya oynayan bir televizyon yayınını hayata geçirebilir misiniz?

Buna izin verilir mi sanıyorsunuz?

Siz niçin, Gezi ve 17/25 Aralık'tan başlayarak, ülkenin altını oymaya çalışan girişimlerin tümünde "aktör" olarak pozisyon almış bu "yabancı" kanala izin veriyorsunuz?