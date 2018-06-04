İyi Parti (İP) kurucusu, İstanbul 2. bölge 2. sıra Milletvekili Adayı, halen partinin Genel Başkan Yardımcısı ve İyi Parti'nin seçim çalışmalarında dağıttığı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in önsöz yazdığı 'İyi Türkiye' isimli kitapçığın yazarı Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker'in, Fetullah Gülen'e ve FETÖ'ye 15 Temmuz'dan bir sene önce methiyeler dizdiği ortaya çıktı.

Şeker, 'Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi' adlı kitabında "Cumhuriyet Türkiye'sindeki ilk zümre hizmet hareketidir. Fetullah Gülen sade bir zahid hayatı yaşamıştır. Gözyaşları sürekli yüzünü ziyaret ettiğine göre samimiyetini sorgulamak bize düşmez" diye yazıyor.

TARİH: TEMMUZ 2015

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken soruşturma geçiren ancak FETÖ ile somut bağlantı bulunamadığı için hakkında işlem yapılamayan, daha sonra da istifa ederek İP'den vekil adayı olan Doç. Dr. Şeker, 2015 Temmuz'unda Dergah Yayınları'ndan çıkan 400 sayfalık kitabında skandal ifadeler kullanıyor. Tıpkı FETÖ'cüler gibi 15 Temmuz'dan bir sene önce dahi 'hizmet hareketi' tanımını kullanan Şeker'in kitabında çarpıcı cümleler şöyle:

"GÜLEN ADETA BİR ZAHİD!"

"Cemaat sadece bir cemaat değildir. Onlar uzun süreli okuma saatlerinin insanlarıdır. Bizce cemaatin hususi ehemmiyeti burada toplanır. Bu bakımdan cumhuriyet Türkiye'sinde defterin en başında yer alan zümre cemaat/camia ya da hizmet hareketidir. Fetullah Gülen'in şahsında kendisini bulan cemaatin Türk dini ve siyasi tarihinin mütearifelerinden biri olduğu su götürmez.

Türk tarih tecrübesinin manevi otoritelerinden biri olan, zevk ve ruh tarihimizin ehemmiyetli bir cephesini bünyesinde toplayan zümre, cemiyet içinde kalarak hayata yön verir. Gülen, lideri olduğu hareketin bütün görkemine rağmen sade bir zahid hayatı yaşamıştır. Gözyaşları sürekli yüzünü ziyaret ettiğine göre samimiyetini sorgulamak bize düşmez." Kitabında FETÖ elebaşını öven Fatih Mehmet Şeker'in öğrencilik yıllarında pek çok farklı yapıya ait öğrenci evinde kaldığını ifade eden arkadaşları, onun FETÖ ile bağlantısına şahit olmadıklarını, ancak bu satırları yazmasına da bir anlam veremediklerini belirtiyor.