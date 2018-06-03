Yalan haber yaptılar, rezil oldular

Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Hürriyet ve Posta gazeteleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gaziantep mitingine giderken yolunun çöp kamyonuyla kesildiğine yönelik yalan haberi sayfalarına taşıdı.

VALİLİK, EMNİYET VE GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI YALANI ORTAYA ÇIKARDI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gaziantep mitingine giderken yolunun kesildiğine yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından fotoğraflarla açıklanmıştı.

SÖZCÜ, CUMHURİYET, KARAR, YENİÇAĞ, KORKUSUZ, HÜRRİYET VE POSTA'DAN YALAN HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlerin aynısının İYİ Parti tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde uygulandığı açıklanmasına rağmen Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Hürriyet ve Posta gazeteleri yalan haberi birinci sayfalarına taşıdı. Sözcü gazetesi, "Akşener'e büyük ayıp. Gaziantep'te miting yapacağı meydana çıkan tüm yolları kapattılar", Cumhuriyet gazetesi "Akşener'e engelleme", Karar gazetesi "Kamyonlu provokasyon", Yeniçağ gazetesi, "Akşener'e AKP barikatı", Korkusuz gazetesi, "Rezalet. İyi Parti mitingi belediyenin engelleri altında yapıldı", Hürriyet gazetesi "Antep'te yoluna kamyon çıktı" ve Posta gazetesi, "Kamyon krizi" başlıklı haberleri birinci sayfadan verdi. Yeniçağ ve Korkusuz gazeteleri söz konusu yalanı manşetine taşıdılar. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü dün akşam saatlerinde yazılı açıklama yapmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti mitinglerinde uygulanan tedbirlere ilişkin dört fotoğrafı paylaşmıştı. Söz konusu fotoğraflarda miting alanı önünün çöp arabaları ve tırlarla kesildiği açıkça görülüyor.





Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlerin aynısının (dün) İYİ Parti tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde uygulandığını açıkladı. Açıklamada; muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin tedbirler kapsamında kapatıldığına dikkat çekildi.

AKŞENER'İN ÇÖP KAMYONU YALANI!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. Akşener, "Bu milletin kaynaklarıyla önümüze engeller dikenlerin devri bitiyor. Engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza geliyoruz. Engelleri aşa aşa geliyoruz. Bu ülkeyi yönetenler, çöp kamyonları ile bizi durdurabileceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Bu yürüyüşü ve Anadolu kadınının başlattığı bu tülbent devrimini #Durduramayacaksınız" iddiasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, SAYIN BAŞBAKANIMIZ VE DİĞER SİYASİ PARTİ LİDERLERİ MİTİNG PROGRAMLARINDA UYGULANAN TEDBİRLER AYNEN UYGULANMIŞTIR

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Meral Akşener'in söz konusu açıklamalarının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada; şöyle denildi: "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bugün 13:00-16:20 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir miting programı yapılmıştır." "Söz konusu miting programı nedeniyle Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmeler neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanları tarafından geçmişte yapılan miting tedbirleri ışığında 24 Haziran seçimleri nedeniyle yapılacak mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır." "Bu tedbirler kapsamında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız ve belediyelere ait iş makinalarından yararlanılmaktadır." "İlimizde gerçekleştirilen siyasi parti miting programlarının olaysız bir şekilde sona erdirilmesi konusunda alınan tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır."

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlere ilişkin fotoğraflar ilişikte sunulmuştur."

ŞAHİN: "KİMSE MAĞDURİYET ÜRETMESİN"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çöp kamyonu ile yolunun kesildiği iddialarına ilişkin, "Kimse mağduriyet üretmesin" dedi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin basın açıklamasını da paylaştı.

KENAN KIRAN / SABAH