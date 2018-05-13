MHP'den ihraç edildikten sonra İyi Parti'yi kuran Meral Akşener'in FETÖ'nün 2 numaralı ismi eski Zaman yazarı Abdullah Aymaz ile 15 günde bir gizlice buluştuğu ortaya çıktı.

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, İP lideri Meral Akşener'in, FETÖ lideri Gülen'in sağ kolu vazifesindeki Abdullah Aymaz ve örgüt örgüt mensubiyeti nedeniyle görevinden atılan diplomat Murat Sönmez ile irtibatlı olduğunu, düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi. Akgündüz, "Meral Akşener FETÖ'nün siyasi muhbiriydi. Akşener, Abdullah Aymaz ile ortalama her 15 günde bir buluşurdu. Abdullah Aymaz FETÖ'nün üst düzey ismidir. Zaman gazetesinde de yazarlık yapıyordu. Akşener ile Aymaz'ın yaptığı görüşmeler İstanbul'da gerçekleşirdi" diye konuştu.



FETÖ'cü Abdullah Aymaz

GÜLEN'İN ŞOFÖRÜ DİPLOMAT

Akit'in haberine göre Akşener'in Aymaz ile görüşmesine bir diplomatın da eşlik ettiğini açıklayan Akgündüz, şöyle devam etti: Akşener-Aymaz buluşmalarında Murat Sönmez de yer alırdı. Bu buluşmalar Sönmez'in veyahut da Aymaz'ın eniştesinin evinde gerçekleşirdi. Gabon İstanbul Fahri Konsolosu'ydu Sönmez. ABD'de bir yıl FETÖ lideri Gülen'in şoförlüğünü de yapmıştır.