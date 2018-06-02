İP'in Genel Başkanı Meral Akşener seçim vaatleri arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı (TİKA) kapatacağını açıkladı. Akşener gibi proje terör örgütü FETÖ'nün de hedefinde olan TİKA, FETÖ'nün başta Afrika ülkeleri olmak üzere çöreklendiği ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerle hainlerin sömürü kaynaklarını tıkıyor! 58 ülkede 60 Program Koordinasyon Ofisiyle 170'e yakın ülkede ise projeler gerçekleştiren TİKA yeni işbirliklerinin oluşturulmasına büyük katkı sağladı. TİKA, bugün Pasifikten Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'a, Kafkasya'dan Latin Amerika'ya kadar birçok ülkede bilgi ve tecrübesini paylaşıyor. İşte Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi TİKA...